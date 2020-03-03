Афины , 3 марта 2020, 22:48 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в использовании мигрантов в политических целях, 3 марта сообщает агентство Reuters.
Мицотакис заявил журналистам на греческой границе, что турецкие политики «продвигают свою геополитическую повестку дня и отвлекают внимание от ситуации в Сирии».
Он также отметил, что беженцы, которые штурмуют границу, не имеют отношения к провинции Идлиб в Сирии — они «жили в Турции в течение длительного периода времени» и многие свободно говорят по-турецки.
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