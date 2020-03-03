Донецк, 3 марта 2020, 22:44 — REGNUM Мина, выпущенная ВСУ, попала в кровлю жилого дома в ДНР, сообщили 3 марта в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что ВСУ обстреляли село Сигнальное на окраине Еленовки в 18:55 мск. Обстрел вёлся из миномётов калибром 120 мм.
«В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома по адресу: улица Пионерская, 6 (прямое попадание в кровлю, повреждено остекление, также повреждён гараж)», — сообщили в СЦКК.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона 26 раз открывала огонь по жилым кварталам ДНР за сутки 2 марта.
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