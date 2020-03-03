Белград, , 22:34 — REGNUM Становиться парковкой для мигрантов Сербия не намерена, сообщает 3 марта пресс-служба МВД этой страны.

С соответствующим заявлением выступил 3 марта сербский министр внутренних дел Небойша Стефанович. Он подчеркнул, что власти не допустят, чтобы страну превратили в место для заселения мигрантов, депортированных из ЕС.

По словам министра, на границу Греции и Северной Македонии направлена сербская полиция для пресечения попыток незаконной миграции.

Напомним, заявление Стефановича сделано на фоне действий Турции, открывшей мигрантам с Ближнего Востока доступ в ЕС.

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