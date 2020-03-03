Киев, , 21:46 — REGNUM Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в ходе голосования в Верховной раде 4 марта поддержит отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, сообщили во фракции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке. Президент на заседании фракции «Слуга народа» предложил назначить на освободившийся пост вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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