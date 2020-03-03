Киев, 3 марта 2020, 21:33 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, передаёт 3 марта украинское издание «Страна».
"Заявление Алексея Гончарука об отставке получено парламентом», — сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Тем временем народный депутат Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил назначить на пост главы правительства нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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