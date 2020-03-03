Саракиб, Сирия, , 21:19 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование в сирийском городе Саракиб, сообщил 3 марта в своём Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, дополнив публикацию видеороликом с места событий.

Патрулирование проводится со 2 марта. Напомним, город Саракиб несколько раз переходил из рук в руки в ходе военной операции сирийской армии против джихадистов и поддержавших их турецких военных.

Город имеет стратегическое значение, так как расположен на перекрестке автотрасс М-4 и М-5, связывающих ряд регионов Сирии.

С утра 3 марта город полностью перешел под контроль сирийской армии. Террористы пытаются прорваться к автотрассам, турецкие беспилотники наносят удары по транспорту и технике, движущимся по этим трассам.

Российские военные отмечают, что патрулирование в городе Саракиб прошло по плану и без инцидентов.

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