Вильнюс, 3 марта 2020, 21:16 — REGNUM Апелляционный суд Литвы сегодня, 3 марта, определил суд, который рассмотрит дело литовского политического заключённого Альгирдаса Палецкиса, которого в Литве обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Суд постановил, что это дело будет рассмотрено в Шяуляйском окружном суде. В обосновании решения говорится, что рассмотрение дела в Вильнюсском окружном суде «может вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности», поскольку дело касается событий в Вильнюсе 13 января 1991 года. Ранее Вильнюсский окружной суд взял самоотвод в этом деле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовская Генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд. Прокуратура Литвы формулировала обвинение с осени 2018 года. Всё это время Альгирдас Палецкис находится в литовской тюрьме. Сам он в своих редких письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. Все обвинения Палецкис отрицает.
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