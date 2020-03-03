История вопроса

В конце 2018 года литовская прокуратура объявила о «нейтрализации сети российских шпионов», в которую якобы входило 5-6 человек. Имена обвиняемых не называются, названа была только одна фамилия – литовского политика Альгирдаса Палецкиса, который ранее уже был в Литве осуждён за попытку разобраться в трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.



В Литве они трактуются, как «советская агрессия», а любое изучение, которое приводит к полностью противоположным выводам, карается уголовной ответственностью. Палецкис нашёл свидетелей тех событий, которые публично на камеры говорили, что видели выстрелы с крыш микрорайона у Вильнюсской телебашни, где и погибли гражданские лица. Тогда псковские десантники, которых направили в Вильнюс для наведения конституционного порядка, только подступали к телевышке, а далее сосредоточились около входов, то есть снизу. Кроме того, Палецкис представил заключения судмедэкспертов того времени, где сказано, что некоторые погибшие – от пуль из дореволюционных винтовок Мосина, которых просто не могло быть на вооружении советской армии.



Эти откровения повлекли настоящий вал самых разных свидетельств, которые вместе рисовали совершенно иную картину событий тех лет. О том, что самопровозглашённые власти тогда готовили провокации, а «миру нужно было показать кровь» признал и экс-министр обороны самопровозглашённой Литвы (на момент событий ещё ни одно государство не признало независимость Литвы и её выход из состава СССР) Аудрюс Буткявичюс.



«Как сейчас выясняется, свои стреляли в своих», - сказал впоследствии Палецкис в одном из радиоэфиров и сразу же был уголовно наказан за "отрицание советской агрессии". При этом часть фразы «как сейчас выясняется» из дела вырезали и использовали только как будто исключительно утвердительное «свои стреляли в своих».



Тем не менее, в Литве завершился суд, в котором несколько десятков россиян заочно были признаны виновными в гибели гражданского населения. Реально в тюрьму попал калининградец Юрий Мель, которого арестовали при пересечении границы с Калининградской областью в марте 2014 года. С тех пор он удерживается в тюрьме.



Палецкиса обвиняют в том, что он, якобы по заданию российских спецслужб, собирал информацию о всех вовлечённых в это дело литовских должностных лиц, чтобы уже российские ведомства возбудили зеркально против них уголовные дела и выдали международные ордеры.

