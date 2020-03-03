Отметим, что отставка премьер-министра Украины, согласно конституции страны, автоматически влечёт за собой и отставку всего состава кабинета министров.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Фото: Gov.rada.ua
Telegram-канал «Политика Страны» сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытого заседания фракции «Слуга народа» назвал кандидатов в новый состав кабинета министров Украины. Примечательно, что некоторые министры нынешнего состава кабмина Украины могут перейти и в новый.
Согласно озвученному списку, кандидаты в новый состав кабинета министров следующие: премьер-министр — Денис Шмыгаль, вице-премьер по промышленности и ВПК — Игорь Коростелёв, глава минэкономики — Роман Жуковский, глава министерства АПК — Тимофей Милованов, глава минфина — Игорь Уманский, глава министерства цифровой трансформации — Михаил Федоров, глава МИД — Дмитрий Кулеба, глава минздрава Украины — Илья Емец, глава минюста — Денис Малюська, глава мининфраструктуры — Владислав Криклий, глава минобороны — Андрей Таран, глава минсоцполитики — Марина Лазебная, глава минмолодежи и спорта — Вадим Гутцайт, глава МВД — Арсен Аваков, министр кабмина — Вадим Немчинов.
Telegram-канал Klymenko Time сообщает, что «почти наверняка» новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки станет Сергей Ионушас.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Gov.ua
«Слуга народа» проголосует за отставку премьер-министра Украины
Фракция «Слуга народа» в ходе голосования в Верховной раде 4 марта поддержит отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
Член фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил журналистам, что Алексей Гончарук направил в Верховную раду своё заявление об отставке с поста премьер-министра Украины.
Эту же информацию подтвердил ещё один парламентарий от «Слуги народа» — Максим Бужанский. По его словам, среди всех голосовавших по отставке Гончарука во фракции лишь трое проголосовали «против» и трое воздержались.
В пресс-службе кабинета министров Украины опровергли сообщение об иске премьер-министра Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову.
Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Украинские журналисты сообщают, что, согласно полученной информации, глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост.
Веб-страница пресс-службы окружного административного суда Украины, на которой была опубликована информация об иске премьер-министра страны Алексея Гончарука к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, перестала работать.
Как сообщает Telegram-канал VESTI, 4 марта в Верховной раде Украины с отчётом о проделанной работе выступит генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. На выступление генпрокурора отведено всего 5 минут, после чего, как сообщается, украинский парламент примет решение касательно постановления о недоверии Рябошапке.