Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. С таким заявлением вечером 3 марта выступил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Гончарук попросил окружной административный суд Киева запретить Разумкову выносить решение по его отставке.

Внеочередное заседание Верховной рады Украины, созванное президентом страны Владимиром Зеленским, состоится 4 марта. Накануне заседания в парламенте у фракции «Слуга народа» состоялось закрытое заседание, на котором украинский лидер совместно с депутатами принимал решение по грядущим отставкам в украинском кабинете министров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Gov.ua