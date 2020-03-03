Москва, 3 марта 2020, 20:44 — REGNUM Беженцы вынуждены массово покидать временные лагеря в районе турецко-греческой границы из-за целенаправленных действий властей Турции, сообщил 3 марта Олег Журавлёв, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
По его словам, из этих беженцев только третья часть — сирийцы. Остальные — иракцы, афганцы, выходцы из Африки. Журавлёв подчеркнул, что Анкара «выдавливает этих людей» в Грецию.
Он опроверг утверждения представителей Турции, Соединённых Штатов и Европейского союза о миллионах беженцев в зоне деэскалации Идлиб.
Напомним, 3 марта в Анкаре проходит закрытое заседание парламента по ситуации в Идлибе. Протоколы этого заседания турки намерены засекретить не менее чем на десяток лет.
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