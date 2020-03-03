Москва, , 20:43 — REGNUM Каждый гражданин Российской Федерации имеет право участвовать в голосовании по вопросам изменения Конституции России, независимо от того, где он проживает, — на территории РФ, на Украине, в Америке или в Донбассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»), комментируя предложение главы ДНР Дениса Пушилина учесть голоса жителей Донбасса в процессе изменения Конституции РФ.

«Более того, выражение своей гражданской позиции является ещё и обязанностью. Это закреплено в том числе и в Конституции, изменения в которую мы принимаем. Другое дело, что не всегда есть возможность обеспечения процесса голосования максимально комфортного и максимально близкого для всех граждан России, особенно проживающих на других территориях. И речь здесь идёт исключительно о формальных процедурах», — отметил депутат.

В то же время, по его словам, растущее с каждым днём количество жителей республик Донбасса, получающих российские паспорта, свидетельствует о важности организации для них особого процесса голосования, конечно же, с учётом сложившейся на сегодня внешнеполитической ситуации.

«Сегодня они имеют возможность проголосовать на участках, расположенных на территории непосредственно Российской Федерации в порядке, определённом Центральной избирательной комиссией. Однако считаю, что необходимо обеспечить волеизъявление граждан на территориях ДНР и ЛНР, от интеграционного комитета «Россия — Донбасс» будут внесены соответствующие предложения. Этот шаг позволит сплотить наших соотечественников, наших граждан, единомышленников в вопросе не только обсуждения, но и принятия решений относительно внесения изменений в Конституцию России», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что в Донбассе сейчас проживает более 3,5 миллиона человек и, по его словам, в перспективе все они будут паспортизированы и станут полноправными гражданами РФ.

«А это в свою очередь означает, что дальнейшую жизнь они связывают с Россией, законодательство и жизнь в которой основаны на нашем главном Законе — Конституции РФ», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что граждане России, проживающие в Донбассе, должны принять участие в процессе изменения Конституции России.

«Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс», — отметил он.

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