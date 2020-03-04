Тегеран, , 13:34 — REGNUM 3 марта секретарь иранского штаба по борьбе с оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени заявил, что Иран готов помочь Афганистану осуществить совместные проекты развития и найти альтернативные пути выращиванию мака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи с заместителем министра внутренних дел Афганистана на полях 63-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене Момени отметил: «Мы глубоко убеждены, что Иран и Афганистан являются двумя братьями одной семьи, оказавшейся в безвыходном положении наркотических средств не по своей воле».

Подчеркнув, что Иран придает особое значение безопасности и стабильности в Афганистане, иранский чиновник заявил, что Тегеран высоко оценивает усилия кабульского правительства по контролю за выращиванием мака. «Иран всегда подчеркивал необходимость глобальной поддержки проектов развития Афганистана для реализации его альтернативных планов культивирования», — сказал Момени.

Секретарь штаба также отметил, что сохранение нынешней ситуации еще больше поставит молодежь как Ирана, так и Афганистана под угрозу этой дилеммы.