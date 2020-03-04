Вашингтон, , 11:42 — REGNUM К единению перед лицом общей угрозы призвал демократов и республиканцев лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл в своем твиттере.

По словам влиятельного сенатора, совершенно очевидно, что столь масштабный вызов, как коронавирус, не оставляет времени для интриг или демонстративного возмущения. Граждане США, подчеркивает республиканский политик, заслуживают того, чтобы Конгресс встретил эту тему с двухпартийным и совместным подходом.

Митч Макконнелл «Я рад, что наши перспективы в отношении дополнительных ассигнований на коронавирус находятся в руках двухпартийной группы участников переговоров. Я бы посоветовал моим коллегам-демократам позволить им делать свою работу. Будет важно пройти этот первый ориентир и предоставить эти важные средства».

Отметим, члены Демпартии активно высказывают возмущение реакцией администрации Белого дома на коронавирус, считая ее категорически недостаточной.