Вашингтон, 4 марта 2020, 11:42 — REGNUM К единению перед лицом общей угрозы призвал демократов и республиканцев лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл в своем твиттере.
По словам влиятельного сенатора, совершенно очевидно, что столь масштабный вызов, как коронавирус, не оставляет времени для интриг или демонстративного возмущения. Граждане США, подчеркивает республиканский политик, заслуживают того, чтобы Конгресс встретил эту тему с двухпартийным и совместным подходом.
Отметим, члены Демпартии активно высказывают возмущение реакцией администрации Белого дома на коронавирус, считая ее категорически недостаточной.