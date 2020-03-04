Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Авторитетный американский телеведущий Джо Скарбро молится, «как никогда раньше», чтобы Дональд Трамп начал «открыто и агрессивно» действовать в ситуации с коронавирусом. Об этом ведущий и бывший конгрессмен написал на странице в соцсети Twitter, где у него более 2,2 млн подписчиков, включая 250 членов нынешнего Конгресса.

Джо Скарбро «Бессистемный подход господина Трампа был стратегически неумелым и вводящим в заблуждение. Если так пойдет дальше, это приведет к гибели американцев. Он должен начать руководить».

Ранее Трамп сообщил о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса в США, где зафиксирован второй смертельный случай от коронавируса нового типа.