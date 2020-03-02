Москва, , 18:28 — REGNUM Поправка президента РФ Владимира Путина в Конституцию о русском языке и языках народов России поступила в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональной союз равноправных народов Российской Федерации», — отмечается в документе.

«Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации», — говорится в поправках.

«Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», — закрепляется в Основном законе страны.

Отметим, что в РФ 22 республики: Адыгея, Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Северная Осетия, Татария, Тува, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия и Крым.

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