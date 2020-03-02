2 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Предстоящие переговоры в Москве лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обещают быть очень сложными. У Эрдогана мало вариантов, ему будет непросто возвращать политическое доверие Путина, если он не остановит атаки на сирийские правительственные силы и не вернется к духу и букве сочинского меморандума. Но возможности для компромиссов пока еще сохраняются.

Станислав Тарасов, , 10:32 — REGNUM Предположение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне намеченной встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, на которой должна обсуждаться ситуация в Идлибе, откажется от проведения боевой операции против сирийской правительственной армии, не оправдались. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкие вооруженные силы продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. В данной ситуации целиком оправдывает себя известный тезис, что первой жертвой в войне всегда становится правда. Поэтому доверять информации о ходе боевых действий, идущей со стороны турецких СМИ, не приходится. Российские журналисты, работающие в зоне конфликта, сообщают, что турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам. Сирийская правительственная армия отвечает, и с обеих сторон есть потери в живой силе среди военных, мирных жителей и военной техники. ИА REGNUM отслеживает ситуацию по турецким телеканалам. Бросается в глаза следующее. В качестве чуть ли не постоянной заставки в информационных выпусках используется сообщение о предстоящей встрече Эрдогана с Путиным, а также состоявшемся телефонном разговоре между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, чтобы создать у граждан страны ощущение, что существует какой-то определенный план действий.

Турецкие солдаты Msb.gov.tr

Постоянно цитируется заявление Акара о том, что «Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией», а работает исключительно только против «сторонников президента Сирии Башара Асада». Комментарии Москвы по этому поводу турецкими СМИ игнорируются. Одновременно Анкара предприняла наступление и на другом фронте, стала в организованном порядке перебрасывать на границу с Грецией десятки тысяч мигрантов и беженцев. Эта компания в официальных СМИ сопровождается не только дезинформацией о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах, но и настраивает практически весь Европейский союз против Турции, которая откровенно шантажирует Брюссель. По всем признакам, Анкара таким образом пытается инициировать позитивное отношение ЕС к свои действиям в Идлибе, что, на наш взгляд, выглядит маловероятным. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по просьбе министра иностранных дел Греции призвал провести на предстоящей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии.

Одним словом, Эрдоган, запустив развитие событие по самому негативному сценарию, может переступить «красную черту», втягивая себя и страну в зону повышенной неопределенности. Что дальше? По оценкам многих экспертов, главные события в регионе еще только начинаются. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев заявил, что «Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб». Иранский военный консультативный центр в Сирии потребовал от Турции использовать «более рациональный подход к проблеме сирийского Идлиба». При этом сообщается, что в Иране был отдан приказ не осуществлять атаку по военным Турции в Идлибе, хотя отмечается, что они «находятся в пределах досягаемости» и по ним может быть нанесен ответный удар. Не случайно многие турецкие эксперты сейчас гадают, как дальше поведет себя Тегеран и не выставит ли он против Анкары КСИР, «Хизбаллу» или какие другие шиитские группировки. Такой прецедент уже имел место в ходе турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в марте 2018 года в сирийском административном районе Африн провинции Алеппо.

Похороны погибших в Сирии турецких военных Msb.gov.tr

И тогда боевые действия могут быть перенесены уже на территорию Турции, что настораживает ее партнеров по НАТО, предпочитающих занимать осторожную позицию, ведь политика Эрдогана их также не устраивает. Так, президент Франции Эммануэль Макрон открыто обвиняет турецкого коллегу в сотрудничестве с радикальными исламистскими группировками в Сирии. При этом не исключено, что в игру может быть вброшена и курдская карта. Вот почему битва за Идлиб способна обернуться самыми неожиданными результатами для Эрдогана — даже если ему окажут помощь и поддержку США или другие союзники по альянсу, выступающие за создание в регионе курдского государства. Пока же Москва и Тегеран пытаются оказывать на Анкару сдерживающее влияние, понимая, насколько велики для нее геополитические риски, стремятся отвести ее, как пишет The New York Times, «от края пропасти, перед которой уже была Османская империя». Вот почему предстоящие переговоры в Москве Путин — Эрдоган обещают быть очень сложными.

Как считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям турецкий эксперт Аслы Айдынташбаш, «у Эрдогана мало вариантов, ему будет непросто возвращать политическое доверие Путина», если он не остановит атаки на сирийские правительственные силы и не вернется к духу и букве сочинского меморандума. Но возможности для компромиссов пока еще сохраняются.