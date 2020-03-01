* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, , 23:06 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заключение Соединенными Штатами мирного соглашения с лидерами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) капитуляцией после продолжительного унижения. Об этом 1 марта он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Американские оккупанты никогда не должны были вторгаться в Афганистан. Но они сделали, и обвинил всех остальных за последствия. Теперь после 19 лет унижения США подали заявку на свою капитуляцию», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, Зариф отметил, что где бы не появились военные группировки США, будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене, они приносят проблемы и оставляют после себя «огромный беспорядок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены незамедлительно начать вывод своих войск из Афганистана.

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