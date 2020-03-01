Багдад, , 22:25 — REGNUM Парламент Ирака в очередной раз не утвердил новый кабинет министров страны, об этом 1 марта сообщает Reuters.

Причиной сложившейся ситуации вновь стало отсутствие кворума — законодатели вновь бойкотировали заседание.

В парламенте не было членов курдских и суннитских фракций, а также некоторых представителей шиитских партий.

Напомним, в Ираке с начала октября 2019 года продолжаются массовые акции протеста, вызванные острым социальным кризисом в стране. Социальный кризис перетек в кризис политический, после чего правительство страны подало в отставку, новое правительство должно быть утверждено парламентом.