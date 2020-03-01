Москва, , 22:08 — REGNUM Российская Федерация является единственной страной, чьи военные находятся в Сирии на законных основаниях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин». на телеканале «Россия 1».

Таким образом Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвавшего Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».

«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного прав», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам Эрдогана, в ходе этого разговора он попросил президента России прекратить поддержку законных сирийских властей и оставить Сирию «один на один» с Турцией.

Иными словами, Эрдоган, который уже отдал приказ о нанесении ударов по сирийской армии, хочет военной победы над Башаром Асадом и расчленения Сирии и чтобы Россия этому не мешала.

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