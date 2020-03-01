Киев, , 21:56 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе от празднования 9 мая Дня Победы в стране является «идолопоклонничеством перед Западом» и «русофобской истерией». Об этом 1 марта сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинской политической партии.

«Заявление Пристайко об отказе праздновать 9 Мая — это смесь цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности», — заявил Медведчук.

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Парламентарий подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства не имеет морального права говорить от имени всего украинского народа, так как для миллионов украинцев День Победы является священным праздником.

«Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок», — заключил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.

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