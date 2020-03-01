Анкара, , 21:54 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, вопросы двусторонних отношений, а также миграционный кризис.

Эрдоган заявил, что ожидает четкой и конкретной поддержки со стороны НАТО в своей политике в Идлибе, добавив, что гуманитарный кризис в регионе будет усугубляться.

Напомним, Турция осуществляет военную интервенцию на территории соседнего государства. Военные страны оказывают активную поддержку террористическим группировкам в Идлибе.