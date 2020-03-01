* запрещённая в России организация

Ташкент, , 21:27 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 февраля в Дохе провел с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре муллой Бародаром Ахундом, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира», говорится в сообщении.

Мулла Бародар, как отмечает МИД, выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за постоянное внимание к проблемам Афганистана. «Он признал, что благодаря усилиям Узбекистана афганский конфликт вновь оказался в центре внимания мирового сообщества», подчеркивает МИД.

Глава политического офиса Движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что Узбекистан всегда был и остается самым надежным другом афганского народа, несмотря на сложные перипетии истории, что особенно четко проявилось в нынешнее время, когда Афганистан как никогда остро нуждается в мире и экономической помощи.

«При этом мулла Бародар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых — благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства», говорится в сообщении.