Анкара, , 21:28 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провели инспекцию турецко-сирийской границы, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Высокопоставленный чиновник был проинформирован о ходе боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где правительственные войска сражаются с террористами, поддерживаемыми Анкарой.

Напомним, 28 февраля в сирийском Идлибе были убиты по официальным данным 34 турецких военнослужащих, что привело к серьезной эскалации напряженности между двумя странами. В Турции пригрозили объявить Сирии войну, однако этого не произошло.

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