Анкара, , 21:07 — REGNUM Власти Турции временно закрыли границу с Ираком в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Число заболевших коронавирусом в Ираке возросло до восьми человек. Информация о том, когда временный запрет на передвижение будет снят — не уточняется.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор число жертв инфекции возросло до 2 тыс. 837 человек. Число заболевших приближается к 80 тыс.