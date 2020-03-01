Анкара, , 21:04 — REGNUM Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун назвал число беженцев, покинувших страну и перебравшихся в Евросоюз за последние дни, об этом 1 марта он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным чиновника, Турцию покинули свыше 80 тыс. мигрантов и их число в ближайшее время может существенно возрасти.

Алтун подчеркнул, что мигранты не были выдворены из страны, они приняли решение исходя из собственного желания.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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