Варшава, , 20:40 — REGNUM В Польше активисты националистического движения «Всепольская молодежь» изобразили в образах красноармейцев «расстрел» советскими военнослужащими польских граждан. Об этом 1 марта сообщает портал kresy.pl.

По словам организатора акции, цель перфоманса — желание напомнить жителям Польши о том, какое значение для страны «принес приход на ее территорию советских военных». Националисты считают, что Красная армия стала для страны не освободителем, а оккупантом.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Гитлером. После этого российский президент Владимир Путин 19 декабря напомнил Варшаве об её участии в Мюнхенском сговоре — договорённости с Гитлером о разделе Чехословакии.

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