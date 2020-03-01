Москва, , 20:36 — REGNUM Предстоящая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве будет непростой, однако лидеры двух стран ориентированы на соблюдение договоренностей по мирному урегулированию ситуации на северо-западе Сирии. Об этом 1 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что на данный момент идет подготовка к встречи глав государств, которая ориентировочно запланирована на 5 или 6 марта.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в администрации Эрдогана сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин примет в Москве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

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