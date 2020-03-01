Сана, , 20:26 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в Йемене не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, об этом 1 марта было написано на странице ВОЗ в Twitter.

«В настоящее время риск заражения коронавирусом в Йемене низок. На данный момент не выявлено ни одного случая заболевания», — отмечается в заявлении.

Тем не менее медики подчеркнули, что проводятся необходимые работы для того, чтобы быть готовым к локализации инфекции в случае ее появления в стране.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что коронавирус был зафиксирован в столице Йемена, городе Сана.