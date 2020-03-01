Москва, , 19:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении материнского капитала за рождение первенца, соответствующий документ был опубликован 1 марта на официальном сайте правовой информации.

Новый закон также продлевает действие программы до 2026 года, увеличение суммы поддержки для второго и последующих детей и ежегодную индексацию материнского капитала.

Ранее президент Путин подписал указ о введении в школах страны бесплатного питания для детей младших классов. Закон вступает в силу через 60 дней после опубликования.

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