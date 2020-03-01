Москва, , 19:16 — REGNUM В министерстве иностранных дел России назвали грубейшим нарушением демократических принципов и международного права пятилетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны российскому журналисту Андрею Захарову. Об этом 1 марта сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем установление Министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет для российского журналиста А.В. Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова», — говорится в заявлении.

Напомним, об ограничении в правах Захарову стало известно после того, как он прибыл из Санкт-Петербурга в столицу Латвии Ригу. Пограничные службы сообщили российскому журналисту, что по запросу МИД Эстонии ему запрещено посещать страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Свое решение эстонские власти объяснили тем, что его профессиональная деятельность является якобы частью враждебной политики России.

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