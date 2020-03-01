Рига, , 18:37 — REGNUM Около 80 000 деклараций о доходах подано жителями вскоре после наступления полуночи в Электронной системе подачи деклараций, сообщила Служба Государственных Доходов (СГД) Латвии, пишет портал LSM.

1 марта открывается срок обязательной подачи деклараций за 2019 год. Запросить предусмотренный возврат переплаченных налогов можно в течение трёх лет. В некоторые отрезки времени в системе Электронной подачи деклараций находилось около 30 000 пользователей. Директор управления СГД по информатике Вита Нарицкая сказала, что сбоев в системе обнаружено не было. В моменты пиковой нагрузки сервер работал чуть медленнее.