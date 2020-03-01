Дамаск, , 18:34 — REGNUM Власти Турции освободили журналистов российского издания Sputnik об этом 1 марта сообщает РИА Новости.

Корреспондентов встречали у здания Дворца правосудия в Анкаре. Толпа приветствовала их выход аплодисментами.

Ранее также стало известно, что был отпущен на свободу и главный редактор турецкого издания Sputnik в чем он подозревался — не сообщалось.

Напомним, журналисты были арестованы 28 февраля, когда началось резкое обострение ситуации в сирийском Идлибе, где в результате обстрела погибли свыше 30 турецких военнослужащих.