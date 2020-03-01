Дамаск, , 18:20 — REGNUM Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.

Дроны наносили удары по позиция вооруженных сил страны, сражающихся против террористических группировок в Идлибе. Целью беспилотников было стремление помочь бандитам.

Напомним, противоречия сирийского правительства и Турции в последняя время значительно усилились, причиной тому стала ситуация в Идлибе. Анкара поддерживает преступные группировки, сражающиеся в властями страны.