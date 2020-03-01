Киншаса, , 18:20 — REGNUM В результате нападения боевиков в Демократической республике Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 24 человека, об этом 1 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Итури, расположенной на северо-востоке страны. Среди убитых были женщины и один ребенок.

Представитель местной администрации Иннокент Мадукадала заявил в комментарии изданию, что ответственность лежит на боевиках из организации «Коалиция конголезских демократов».

«Около 9 часов вечера по местному времени вооруженные люди совершили нападение. Было убито 23 человека, еще 12 получили ранения, один из них скончался в больнице», — отметил Маудакала.

Бандиты воспользовались отсутствием правительственных сил, которые могли бы помешать им совершить преступление.

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