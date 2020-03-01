Москва, , 17:58 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин был назван «налоговым гением», об этом 1 марта сообщает Bloomberg.

«Владимир Путин доверил свое политическое наследие налоговому гению», — отмечают журналисты издания.

Также издание поделилось со своими читателями рабочим распорядком нового главы российского правительства, в частности о том, что рабочий день Мишустина начинается в 9:00, что по московским меркам очень рано.

Напомним, Михаил Мишустин прежде чем возглавить российское правительство возглавлял на протяжении порядка 10 лет налоговую службу. Эксперты высоко оценили работу чиновника на данном посту.