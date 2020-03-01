Тбилиси, , 17:41 — REGNUM Лидеры правящей партии Грузии «Грузинская мечта» уверены, что сегодня есть все основания для того, чтобы достичь соглашения с оппозицией по вопросам реформирования избирательного законодательства. Об этом они заявили сегодня, 1 марта, после встречи парламентского большинства с председателем партии Бидзиной Иванишвили.

Комментируя журналистам итоги встречи, председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что они обсудили все основные вопросы переговоров между правящей партией и оппозицией. Он поблагодарил послов партнерских стран за содействие возобновлению переговоров и отметил, что с определенной частью оппозиции соглашение по основным вопросам возможно и уже намечается. Спикер парламента не исключил, что другая, неконструктивная часть оппозиции может воспротивиться внесению изменений, но в этом случае, по его словам, блокирующей реформу партии или партиям придется давать разъяснения уже международным партнерам и населению Грузии.

«По всем принципиальным вопросам наша партия предложила оппозиции оптимальные и прагматичные условия. Часть оппозиции пыталась представить детали переговоров в своей интерпретации, но аргументы этой части оппозиции далеки от реальности. С нашей стороны и со стороны второй части оппозиции сделаны реальные шаги к тому, чтобы соглашение состоялось», — подчеркнул Талаквадзе.

Основным условием, которое предложила «Грузинская мечта», называется 40% барьер. Он означает, что если какая-либо партия наберет на выборах 40% и менее голосов, то она не сможет сформировать однопартийное правительство. Ей придется формировать коалицию и коалиционное правительство. Согласно предложенной правящей партией модели, для формирования «однопартийного правительства» любая партия должна набрать на выборах как минимум 40,6% голосов.

По словам Арчила Талаквадзе, данная модель даст те же самые результаты, которые могло дать распределение пропорциональных и мажоритарных мандатов в пропорции 100/50 или 110/40.

Лидеры правящей партии уверены, что предстоящие в этом году парламентские выборы выиграет именно «Грузинская мечта», и подчеркивают, что 40% и ниже их партия ни на одних предыдущих выборах не набирала.

Сейчас, как заявляют лидеры «Грузинской мечты», слово за оппозицией. В случае достижения соглашения начнется разработка изменений в действующее законодательство, которые затем будут утверждены парламентом.

Как известно, переговоры по вопросам реформирования избирательной системы между правящей партией и оппозицией начались в конце прошлого года по инициативе послов ЕС и США. Им предшествовали регулярные и шумные, хотя и немногочисленные митинги оппозиции, начатые 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, предусматривавший проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Обещание введения такой системы именно с 2020 года дал населению лидер правящей партии Бидзина Иванишвили на волне июньских акций протеста, спровоцированных оппозицией из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Переговоры должны были возобновиться после Нового года, но в связи с арестом одного из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии» Гиги Угулава часть объединенной вокруг партии экс-президента Саакашвили оппозиции объявила переговорам бойкот. По настоятельному призыву иностранных дипломатов встречи правящей партии и оппозиции возобновились в конце текущей недели.