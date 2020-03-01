Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В парке Боевого братства в Невском районе Санкт-Петербурга состоялась памятная церемония, посвященная 20-летию подвига шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, совершенного в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни, в ходе неравного боя против многотысячной банды международных террористов.

В парке в 2015 году был установлен памятник подвигу десантников, а вскоре появятся бюсты бойцов шестой роты — уроженцев Петербурга.

Почтить память погибших героев пришел губернатор Северной столицы Александр Беглов и представители правительства города, ветераны ВДВ, школьники Невского района.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в начале церемонии прошла минута молчания, затем торжественным маршем прошла рота почетного караула Западного военного округа. Участники акции возложили цветы к монументу.

«Пятеро ребят-десантников были родом из нашего города. Мы сегодня планируем на аллее открыть их бюсты, чтобы подрастающее поколение помнило об их долге, об их подвиге», — заявил губернатор Александр Беглов.

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