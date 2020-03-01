Киев, , 16:37 — REGNUM В Верховную раду Украины заявление от Алексея Гончарука о снятии с себя полномочий премьер-министра страны не поступало. Об этом 1 марта сообщил глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Алексей Гончарук Kmu.gov.ua

«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую раду не поступало», — цитирует «Интерфакс-Украина» Разумкова.

Однако парламентарий предпочел не раскрывать повестку внеочередного пленарного заседания Рады, запланированного на 4 марта, где, возможно, могут быть рассмотрены кадровые изменения в правительстве Украины и новое назначение на должность премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным украинских журналистов, вопрос об отставке премьер-министра Украины обсуждался 27 февраля на совещании, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский. В итоге отставку Гончарука было решено отложить, «поставить на паузу», сказано в материале украинского издания Strana.ua.

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