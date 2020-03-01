Анкара, , 16:09 — REGNUM Уже более 76 тысяч беженцев пересекли границу Турции со странами Европейского союза. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он рассказал, что к 10:00 по местному времени (совпадает с московских) 76 358 человек пересекли границу Турции в районе Эдирне и направились в Грецию и Болгарию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не намерена удерживать беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки и будет свободно пропускать их в Евросоюз.

Это очередной шантаж Европейского союза со стороны Эрдогана, который хочет добиться от ЕС поддержки своих агрессивных планов в Сирии и усиления давления на Россию.