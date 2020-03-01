Дамаск, , 15:57 — REGNUM Турецкие военные сбили два сирийских военных самолета в небе над сирийской провинций Идлиб. Об этом сегодня, 1 марта, сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Сообщается, что самолеты сирийских ВВС были сбиты именно турецкими вооруженными силами, которые вторглись в провинцию Идлиб для защиты подконтрольных им террористических группировок.

Об пилота сбитых самолетов успели катапультироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, различные интернет-ресурсы, подконтрольные террористам, сообщили, что в небе над Идлибом сбит самолет Су-24. Сперва утверждалось, что это самолет российских ВКС, но Минобороны РФ эту информацию опровергло.