Псков, 1 марта 2020, 15:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в ходе рабочей поездки в Псковскую область принял участие в памятном мероприятии по случаю 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6-й роты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, концерт состоялся в новом воинском клубе на территории 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.
Владимир Путин отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм и преданность присяге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 1 марта, — региональный день памяти, учреждённый в память о погибших бойцах 6-й роты ВДВ 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Памятные мероприятия проходят с участием главы государства. Президент России возложил цветы к памятнику 6-й роте — монументу «Купол» в Черёхе и пообщался с родственниками погибших десантников.
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