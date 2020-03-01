Псков, , 15:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в ходе рабочей поездки в Псковскую область принял участие в памятном мероприятии по случаю 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6-й роты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, концерт состоялся в новом воинском клубе на территории 104-го полка 76-й дивизии ВДВ.

Владимир Путин отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм и преданность присяге.

Владимир Путин «Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их — молодые совсем люди. И в стране не было такого подъёма общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. И показали, на что способен русский солдат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 1 марта, — региональный день памяти, учреждённый в память о погибших бойцах 6-й роты ВДВ 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Памятные мероприятия проходят с участием главы государства. Президент России возложил цветы к памятнику 6-й роте — монументу «Купол» в Черёхе и пообщался с родственниками погибших десантников.

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