Минск, , 15:52 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, сообщается 1 марта на telegram-канале Офиса президента Украины.

В переговорах приняли участие представители делегаций двух государств.

Во время встречи обсуждался вопрос обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Андрей Ермак выразил намерение провести обмен удерживаемыми лицами в марте месяце.

Также по сообщению пресс-службы офиса Зеленского участники встречи обговорили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения достигнутых на встрече в «нормандском формате» договоренностей.

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Напоминает, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выражала предположение, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может состояться нынешней зимой. Позже уполномоченный по правам человека от Рады Людмила Денисова заявила что Украина желает вернуть из мест лишения свободы в РФ 115 своих граждан.

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