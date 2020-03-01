Псков, , 15:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Псков, где он принял участие в памятных мероприятиях в честь подвига воинов 6-й парашютно-десантной роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что 20 лет назад в Чечне с 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 десантников выдержали атаку группировки боевиков, в которую входили более двух тысяч человек. Руководил этой атакой главарь террористов Хаттаб. 84 военнослужащих погибли, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

Глава государства возложил цветы к памятнику десантникам 6-й роты. На торжественном мероприятии Путин отметил, что часто думает об этом событии.

«Я часто думаю об этом. Они показали, чего стоит русский солдат!» — сказал президент России.

Также президент осмотрел макет диорамы «Высота 776», посвященной подвигу псковских десантников.

Кроме того, он пообщался с родными погибших десантников 6-й роты.

«Огромнейшее вам спасибо за память о наших детях. Просто слов нет, передать вам нашу благодарность», — сказал им Владимир Путин.