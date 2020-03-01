Москва, , 14:34 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опровергло информация ряда интернет-ресурсов террористов о том, что в небе над Идлибом был якобы сбит из ПЗРК фронтовой бомбардировщик С-24 воздушно-космических сил России.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Павел Аджигильдяев

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — заявили в Минобороны России.

Напомним, что на ряде информационных ресурсов террористов сегодня появилась информация о том, что в небе над Идлибом из ПЗРК был сбит российский Су-24. Затем информацию заменили на сообщение о том, что сбит был Су-24 сирийских ВВС. Потом ее и вовсе удалили.

При этом сирийское командование сообщили, что в небе над Идлибом сирийские войска сбили турецкий БПЛА, который использовали террористы.