Псков, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в Пскове почтил память воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с родственниками погибших бойцов глава государства возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-й полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

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В память о погибших десантниках была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Преображенского полка прошли перед памятником «Купол» торжественным маршем.

Президент также посетил часовню Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го полка, где митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил литию в память о героически погибших бойцах 6-й роты.

В памятных мероприятиях в Пскове также приняли участие министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв, командование Воздушно-десантных войск, дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник бойцам 6-й роты «Купол» был капитально отремонтирован к 20-летию их подвига. Монумент был установлен в Черёхе в 2002 году. Владимир Путин принимал участие в церемонии закладки памятника.

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