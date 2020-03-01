Москва, , 13:59 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента страны и местные законодательные органы. Голосование проходит также участках за рубежом.

Длинные очереди из желающих проголосовать образовались у посольства Таджикистана в Москве. Многочисленные фото и видео с избирательного участка публикуются на страницах посольства в соцсетях. Как видно на кадрах, пришедшие проголосовать таджикистанцы находятся в приподнятом настроении, некоторые держат в руках государственную символику страны. Члены избирательной комиссии — в медицинских масках.

Напомним, за пределами Таджикистана на выборах 1 марта 2020 года организованы 39 избирательных участков, пять из них — в России.

Напомним, что выборы в Таджикистана признаны состоявшимися уже на 15 часов по местному времени (13:00 мск). Явка по состоянии к этому часу составила 75,1%.