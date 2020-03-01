Псков, 1 марта 2020, 13:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 1 марта, прибыл в Псковскую область. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в аэропорту Пскова главу государства встретил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Владимир Путин в ходе рабочей поездки посетит 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6-й роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году.
6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.
Отметим, что в Пскове сегодня, 1 марта, — региональный день памяти, учреждённый в честь подвига псковских десантников.
Подробности: Подвиг 6-й роты: Путин почтит память псковских десантников — все новости
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