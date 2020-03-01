Псков, , 13:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 1 марта, прибыл в Псковскую область. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в аэропорту Пскова главу государства встретил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Владимир Путин в ходе рабочей поездки посетит 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6-й роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году.

Отметим, что в Пскове сегодня, 1 марта, — региональный день памяти, учреждённый в честь подвига псковских десантников.

Подробности: Подвиг 6-й роты: Путин почтит память псковских десантников — все новости

Читайте развитие сюжета: Владимир Путин почтил в Пскове память воинов-десантников 6-й роты