Душанбе, , 13:53 — REGNUM В Таджикистане выборы в нижнюю палату парламента страны признаны состоявшимися. По состоянию на 15:00 часов по местному времени (13:00 мск) проголосовали 3 млн 703 тысячи 969 человек или 75,1% зарегистрированных избирателей.

По словам председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР) Бахтиёра Худоёрзода, к этому часу в ЦКВР не поступило ни одной жалобы.

Голосование проходит на 3 412 участках, в том числе за рубежом, для участия в них зарегистрированы более 4,9 млн избирателей. Для признания выборов состоявшимися необходима явка более 50%.