Душанбе, , 13:21 — REGNUM Граждане Таджикистана активно участвуют в выборах в нижнюю палату парламента своей страны, находясь за её пределами. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

«Избирательные участки начали свою работу при активном участии граждан в одном из важнейших политических событий в жизни страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня, 1 марта, в Таджикистане проходят выборы депутатов в нижнюю палату парламента. Избирательные участки организованы также и за рубежом — в 39 дипломатических и консульских учреждениях страны: в Австрии, Азербайджане, Афганистане, Белоруссии, Бельгии, Британии, Германии, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Катаре, Китае, Кувейте, Киргизии, Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Республике Корея, России, Саудовской Аравии, США, Туркмении, Турции, Узбекистане, на Украине, в Швейцарии, Франции и Японии.

Голосование на зарубежных участках будет поводиться до 22:00 часов по местному времени. Участвовать в выборах могут граждане Таджикистана старше 18 лет.