Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чувашии отправлен в отставку руководитель ещё одного ведомства — госслужбы по тарифам. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Кадилова Tarif.cap.ru

От должности руководителя государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам освобождена Марина Кадилова, которая возглавляла ведомство более четырёх лет.

Напомним, в 2019 году федеральный резонанс получило уголовное дело в отношении двух сотрудников государственной службы по конкурентной политике и тарифам Чувашии — позже уволенных. Правоохранители считают, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года они получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах ряда коммерческих организаций в сфере электроснабжения. Общий размер полученных взяток оценивается следствием более чем в 4 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Чувашии сменился главный ветеринарный инспектор. Сергея Скворцова сменил Константин Викторов, который ранее возглавлял отдел государственного ветеринарного надзора в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.