Душанбе, , 12:40 — REGNUM На выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана в некоторых избирательных округах пороговая явка обеспечена уже в первые часы голосования.

В частности, по состоянию на 10.00 по местному времени (8.00 мск), 61% избирателей проголосовали в республиканском избирательном округе Джайхун-33. К этому времени в избирательном округе Кушониён-27 явка составила 55,6%.

Всего, по данным председателя областной комиссии по выборам Курбонали Курбонзода, в Хатлонской области по итогам первых двух часов голосования в выборах приняли участие 41,5% избирателей.